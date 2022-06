Sofía Castro confesó porque Juanda desapareció de redes sociales

Juanda se ha vuelto uno de los creadores de contenido más queridos, ya que se ha destacado por su creatividad y su humor. A pesar de que ha perdido sus cuentas en donde ya contaba con un montón de seguidores, lo cierto es que muchas personas lo siguen y lo apoyan en su trabajo. Sin embargo, desde hace varias semanas que no ha aparecido en redes sociales y muchos se preocupan por él, sobre todo si es un tema de salud.

En aplicaciones como TikTok e Instagram, hay muchos que hace videos tratando de explicar el por qué la desaparición de Juanda, o simplemente pidiendo que vuelva, pero por lo que ha dejado saber Sofía, es lo que menos hay que hacer.

Es normal cuando los creadores de contenido o personas que están tan expuestas en redes sociales, se retiren de internet por un tiempo, pues los comentarios de tanta gente pueden ser muchas veces abrumadoras.

Ante la presión que estaban recibiendo, Sofía por fin decidió hablar y aclarar qué era lo que estaba pasando para que muchos dejaran de especular situaciones que no estaban sucediendo.

En medio de un Live, Sofía un poco molesta afirmó:

“Juanda se está tomando un tiempo para él. Juanda está bien. ¿Sabes que no le hace bien a él? Esto que tu cogiste de moda, mor, esto de estar cogiendo preguntando ‘¿dónde está Juanda, donde está?’. Ya te he dicho, ‘déjalo, déjalo, o sea porque lo quieres obligar a que él vuelva si el todavía no se siente listo. Me parece terrible porque ya siento que es moda, vi un man ahí en TikTok hablado mier***. Entonces te digo aquñi, Juanda está bien, no lo acoses” terminó por decir sofía

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos afirmando que extrañaban mucho a Juanda y otros pidiéndole a Sofía que se calme porque estaba hablando muy alterada.