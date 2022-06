¿Jorge Rausch le arruinó el plato a Isabella en MasterChef? Esto opinó ella

En esta nueva etapa de MasterChef, ya no se están jugando beneficios, pines de inmunidad, que son tan adorados por los participantes, o ingredientes demás, ahora el gran premio son los minutos que les regalan para las próximas preparaciones y retos, por eso mismo es que es tan importante que no se equivoquen, sobretodo los que solamente tienen en la cuenta 5 minutos, ya que aseguran que con ese tiempo no se hace nada.

Isabella ha sido una de las que más se ha destacado por presentar platos de calidad, sobre todo porque muchos han afirmado que la sazón que tiene la modelo venezolana, no lo tiene nadie. En medio de esta preparación, Isabella cocinó un salmón con vegetales salteados que ella quería cocinar desde hace tiempo.

Teniendo en cuenta que no están en un reto de eliminación ni salvación, ella decidió hacer un “ensayo” de lo que podría ser el plato.

En medio de esa preparación, Jorge Rausch pasó por el puesto de Isabella para poder guiarla y aconsejarla sobre lo que iba a presentar, así que cuando el salmón estaba cocinándose, Rausch llegó y abrió por la mitad para ver si la cocción del pescado estaba en su punto, pero esta práctica no le pareció correcta, teniendo en cuenta que ella quería presentarlo totalmente cerrado, así que se quejó y se puso un poco molesta por lo que hizo el chef, incluso haciéndole mala cara.

En redes sociales tampoco se quedaron callados frente a esto, algunos apoyándola y otros defendiendo a Rausch:

“Sufre veneca” “Pero si antes Raush le dijo que dejara el otro salmón 4 minutos a diferencia del otro que lo puso 7, se le pasó! Aproveche lo que le dijo y no joda” “Al contrario de lo que varios piensan, Jorge Rausch le dio la pauta a Isabela para que todo le salga bien”.

A pesar de los inconvenientes, terminó dando un buen resultado ya que se llevó varios minutos como recompensa.