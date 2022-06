Es oficial: Sara Corrales confirma que rompió con su prometido Rafael Gutiérrez

Si hay actrices queridas en la televisión colombiana, una de ellas es Sara Corrales, que se ha caracterizado por sus diversos papeles en novelas que siempre van a acompañados de su belleza y encanto. Por medio de sus redes sociales, Sara confirmó que vuelve a estar soltera.

Sí, ya es un rumor confirmado, pues la misma actriz dijo por medio de sus redes sociales que justo ahora ya no tiene novio. “¿Tienes novio?”, fue una de las preguntas que Sara recibió por medio de sus historias de Instagram, pues recientemente pidió que le hicieran preguntas.

A la pregunta muy corta ella respondió muy sutilmente, confirmando que ya no tiene un compromiso sentimental. Un video en donde bate el dedo de lado a lado en ademán de “no” ya hizo oficial que la actriz y modelo ya no se encuentra comprometida.

Recordemos que mese atrás Corrales habría publicado por medio de sus redes sociales su compromiso con Rafael Gutiérrez, un mexicano que habría conocido durante su estadía en México y el cual habría presentado oficialmente este mismo año.

La pareja se mostró feliz en redes sociales e incluso Corrales publicó fotos en donde se ve mostrando su mano con un anillo de compromiso. Pero en recientes horas confirmó su soltería y sus redes sociales quedaron limpias de todo rastro de que hubiese estado comprometida con el ciudadano mexicano.

El compromiso entre ambos solo habría durado tres meses, pues es el tiempo con el que había avisado, este mismo año, que llegaría al altar pronto con el “papacito” de Gutiérrez, según ella misma dijo.

Cabe mencionar que las relaciones y el casamiento, para Sara Corrales no son algo muy importante, aunque confirmó que sí le gustaría tener una familia. “Sí me gustaría casarme, me gustaría tener hijos, familia, pero si no pasa te aseguro que no pasa nada, porque mi felicidad no depende de si estoy casada o no, entonces bienvenido lo que sea”, comentó a sus seguidores por medio de redes sociales hace un tiempo.