Christopher Carpentier le dio un beso a Ramiro de MasterChef por su plato mal presentado

En esta nueva etapa de MasterChef, ya no se están jugando beneficios, pines de inmunidad, que son tan adorados por los participantes, o ingredientes demás, ahora el gran premio son los minutos que les regalan para las próximas preparaciones y retos, por eso mismo es que es tan importante que no se equivoquen, sobretodo los que solamente tienen en la cuenta 5 minutos, ya que aseguran que con ese tiempo no se hace nada.

En medio de este reto, todos los participantes tenían la libertad de presentar lo que ellos quisieran y no se trataba de un reto de eliminación, sino de ganar los 15 minutos máximo que estaban dando los jueces.

En medio de eso, Ramiro, a quien se le quedaron unos ingredientes en la canasta, tuvo que defenderse con lo que había logrado sacar de la despensa, que solo fue suficiente para una arepa con huevo, o bueno, ese era el objetivo, ya que en medio de la preparación, Ramiro entró en shock al ver que la receta que había sacado, no le estaba funcionando.

Cuando Nicolas de Zubiría llegó a la estación del actor, se dio cuenta que Ramiro estaba en problemas, así que rápidamente le dio otra receta para que al menos presentara un plato. A pesar de haberle hecho caso, no terminó siendo suficiente.

A la hora de ser llamado al atril, el actor dudó en pasar o no, porque le dio pena presentar un plato sin altura. Al llegar con mucha tristeza, Carpentier lo abrazó y le dio un beso en la cabeza para darle ánimo y no dejarlo salir del programa, sino que aprovechara esas caídas para que la próxima vez, si pudiera sacar un plato a la altura como lo hicieron sus compañeros.

En redes sociales se refirieron a esto “Que honestidad la de Ramiro, ¿oyeron Isabella, Aída y Cristina?” “La sinceridad de Ramiro, aceptar que no hizo un buen trabajo y dejar el ego a un lado es difícil pero lo acepto y lo enfrento”