Yeferson Cossio publicó una historia confesando lo mucho que extraña a Jenn Muriel

Yeferson Cossio y Jenn Mueriel han estado en boca de todo el mundo y no por su contenido, sino por su relación amorosa, que desde hace meses viene quebrándose, hasta que finalmente terminó, pero los comentarios se vuelven a avivar luego de que Cossio publicara esto.

Todo empezó hace unos meses cuando Yeferson compartió un video hablando de su relación, confirmando que los dos habían terminan por problemas que ya no se podían solucionar. En ese momento, Cossio empezó a salir con Aída Victoria Merlano, a verse, compartir e incluso salir en videos besándose, eso si, capturados por personas externas.

Dicha relación no dio frutos, pues rápidamente Aída salió en redes sociales afirmando que ella no se iba a meter en una situación en donde la culparan por cosas que no estaban pasando, además porque definitivamente las cosas entre ellos dos las cosas estaban demasiado recientes.

Finalmente se volvió a ver a Yeferson al lado de Jenn, cuando ella lo acompañó a su lanzamiento de cerveza y el concierto de Mike Bahía y Greeicy Rendón, lo que confirmaba que habían vuelto. Pero lo cierto es que las cosas no duraron mucho, así que han terminado definitivamente y esto lo ha confirmado a través de una historia en donde le han preguntado directamente de Jenn, afirmando “yo no tengo novia hace como un mes” añadiendo que no están mal y aun hablan porque tienen hijos perrunos de por medio.

Lo extraño del asunto, es que hace poco, se publicó en las historias de Yeferson “Jenn, te extraño mucho”, lo que impresionó a los que la alcanzaron a ver ya que inmediatamente la borró. Ante esto, por medio de un video, afirmó que no fue él quien escribió la frase y que en un momento donde dejó descuidado su celular, un amigo suyo lo cogió y por molestar lo publicó. Muchos dudan de que esto sea real.