Andrea Nocetti, exseñorita Colombia, aseguró que Marlon Moreno la golpeó

Andrea Noceti es muy reconocida por haber participado en el reinado colombiano en el 2001, destacándose claramente por su belleza sin igual. Pero no solamente eso, sino por su talento a la hora de la actuación, participando en varias novelas como ‘Nuevo Rico Nuevo Pobre’ lo que la llevó a ser recordada por la eternidad. Sin embargo, este hecho no pasó en esta novela, sino en otra llamada ‘El Pasado No Perdona’, en donde los dos actuaban como pareja.

Andrea se ha alejado de la televisión para dedicarse a otro tipo de cosas, yéndose del país y formando una familia que la ha llenado en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, el programa de ‘Se Dice De Mi’ que revive la historia y carrera de los famosos. En esta oportunidad, Andrea habló sobre toda su carrera y como le cambio su vida con su familia.

En medio de su relato, la actriz reveló com fue víctima de violencia por uno de sus compañeros también actor y no se trata de cualquiera, sino de Marlon Moreno, uno de los más prestigiados y talentosos actores colombianos.

¿Qué fue lo que pasó? al parecer todo inició por una mala convivencia que venía dándose desde hace tiempo:

“No se, él tenía algo contra mi, no me hablaba, estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones entonces un día le dije ‘Marlon ¿qué es lo que te pasa conmigo?’ porque ya ni me hablaba y es un poco incomodo porque éramos pareja en la novela y entonces me dijo ‘es que tú crees que tienes corona’. No se que fue todo lo que me dijo porque yo en ese momento entre en shock. De todo lo que me dijo yo le grite ‘pendejo, muy buen actor pero hasta ahí' y este hombre ha salido de allá, me dijo Maria Jose Martinez que Ronaldo le agarró la mano y le atajó el brazo pero igual me dio el puño en el cachete”.

Para finalizar afirmó que nunca tuvo el apoyo adecuado por parte de los de producción.