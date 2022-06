Quién es Andrea Nocetti, la mujer que afirma haber sido agredida por Marlon Moreno

Durante el pasado fin de semana, a través del programa de entretenimiento ‘Se dice de Mí', la exseñorita Colombia Andrea Nocetti reveló detalles de su vida privada y entre esos, llamó la atención una delicada denuncia que involucró al actor Marlon Moreno. Según la mujer, el sujeto la agredió fisicamente dándole un puño.

Puede leer: Laura Acuña celebró anticipadamente su cumpleaños por todo lo alto

Sobre la denuncia, Nocetti también afirmó que durante las grabaciones el ambiente era tenso y una vez ella le preguntó al actor sobre las causas de su molestia, el actor le recriminó haber sido reina argumentando que ella ahí no tenía corona. “Luego de preguntarle qué pasaba me dijo ‘no es que tú te crees reinita y crees que tienes corona’”, contó.

En cuanto a la agresión, Andrea comentó que el actor la terminó golpeando en la cara, pero que el tema no pasó a instancias mayores debido a que una persona dentro de la producción detuvo a Marlon. Cabe destacar que sobre el particular, Marlon Moreno no se ha manifestado oficialmente.

¿Quién es Andrea Nocetti?

Andrea Nocetti es una cartagenera que se llevó todas las miradas durante el certamen de belleza colombiano en el año 2000 convirtiéndose en una de las mujeres más lindas del país. Este título la llevó a alcanzar la fama y ser parte de algunas de las producciones nacionales del país alcanzando reconocidos premios actorales. De hecho participó en programas como ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ donde le dio vida a Fernanda Sanmiguel.

Lea también: “No es tan sincero como creí”: Shakira lamenta ruptura con Piqué

Con el paso de los años, Nocetti conoció al amor de su vida y se fue a vivir a Miami dejando atrás su participación en la televisión colombiana. Desde entonces ha estado enfocada en su familia, ya tiene una hija y suele compartir algunos de los momentos más divertidos a través de sus redes sociales.