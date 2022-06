‘La Liendra’ se compara con Dios y lo critican en redes sociales

‘La Liendra’ está haciendo uno de los mejores viajes de su vida por Europa, en donde se encontró con Dani Duke al lado de otros amigos para disfrutar juntos. En medio de su viaje, ha compartido varias cosas curiosa y una de esas, fue una reflexión que levantó varios comentarios en redes sociales y tenía que ver con Dios.

En dicho viaje, hace poco ‘La Liendra’ compartió un video de Cristiano Ronaldo saliendo del hotel dirigiéndose al partido que tenía ese día, en donde él estaría viéndolo, confirmando que a pasar de no haber logrado la foto que quería, verlo fue una experiencia única que no podía explicarse.

Obviamente el creador de contenido está más feliz que nunca y ha aprovechado el viaje para recordar varias situaciones de su vida, agradeciéndole a Dios lo mucho que ha cambiado la forma en la que ha sacado a su familia adelante. Pero para entretener también a sus seguidores, o simplemente mostrarle cosas nuevas, ha enseñado los billetes que se manejan allá y en medio de eso, se le voló un billete de 100 euros, lo que equivale a 400 mil pesos.

Pero lo más reciente, fue la reflexión que sobre cómo manejar las situaciones difíciles en donde tienen que tomar una decisión:

“les voy a compartir algo que en la vida me ha servido mucho ya que estoy un poquitico prendo. Nea, compórtese como Dios se comportaría, es lo mejor que me han dicho en la vida. Si tiene alguna situación, tiene que tomar una decisión y no sabe que hacer, pregúntese ‘si Dios estuviera acá y estuviera pasando por esta situación ¿Qué decisión tomaría él?’ y la decisión que tomaría Dios en ese momento, es la que tiene que tomar. Dejemos de tener a Dios en la boca”

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y le dijeron “El no haría videos estando prendo” “Jamás seremos como Dios, ni el será como nosotros. Él es el todo poderoso y por encima de él nadie. Más bien orar para que nos dé sabiduría y sepamos tomar las decisiones acertadas”