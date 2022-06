Luisa Fernanda W confesó por qué le contestó tan feo a una seguidora que la criticó

Luisa Fernanda W, a pesar de haber pasado ya un buen tiempo desde que se supo la relación y amor que tienen Pipe Bueno y ella, todo el mundo sigue atacándola, ahora por la forma de vestir. Luisa no responde muy seguido a los malos comentarios que le hacen, pero últimamente no aguanta nada y le ha respondido como se debe a un seguidor que la insultó.

Es normal que a los creadores de contenido en redes sociales sean constantemente atacados, pues como dicen por ahí “nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”. Sin embargo, no es constante que estos influenciadores les respondan, simplemente para evitar más polémica o los dejan pasar desapercibidos.

A pesar de esto, Luisa se ha caracterizado porque de vez en cuando si les responde a las personas que la critican porque no les parece justo. En medio de un video publicado por Luisa, en donde aparece luciendo un outfit inspirado en Barbie, le comentaron “Esta tipa no tiene oficio” a lo que ella no se quedó callada y respondió “este es mi oficio. aquí la que no tiene oficio es usted. Mueva ese cu** y póngase a trabajar. Desocupada”

Obviamente muchos se quedaron sorprendidos por la manera de responder, teniendo en cuenta que hay miles de comentarios, así que luego de unos días, ella decidió aclarar la situación por medio de un video:

“Oigan, yo no tengo vergüenza, si algo se me mete a la cabeza lo hago, si me quiero poner una peluca, si me quiero pintar el pelo lo hago. Pero de verdad, yo no tengo vergüenza, yo me visto como quiero, hago los videos. Yo quiero generar entretenimiento. Desde que yo estoy embarazada, estoy intolerante, tengo como esa intolerancia al tope y a veces toca, gente que comenta cosas y vea ‘bom’ responderles porque pues, la intolerancia del emabarazo. Dios perdóname, y disculpenme ustedes cuando no me la dejo montar” terminó por decir Luisa