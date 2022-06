Luisa Fernanda W muestra cómo luciría si fuera una Barbie

Luisa Fernanda W es una de las influencers más conocidas del país, siendo un referente cuando se trata de moda y estilo, por lo que cualquier atuendo que use se vuelve tendencia rápidamente. Y a propósito de esto, decidió darle una oportunidad a un outfit al estilo Barbie, presentando cómo luciría si fuera una de las famosas muñecas de Mattel.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido hizo una divertida publicación para darle forma a un estilo que una de sus seguidoras le pidió: “Quiero ver un look inspirado en Barbie”. Rápidamente tomó en cuenta el comentario y decidió deslumbrar a sus seguidores con un atuendo muy chic inspirado en este personaje.

En el corto video, Luisa Fernanda W aparece luciendo un vestido de color rosado con tirantes y un escote pronunciado. Complementó su look con unos zapatos de tacón muy altos y una pequeña cartera brillante en color salmón y rosado. También arregló su cabello con algunos reflejos rubios para canalizar aún más el estilo Barbie.

La youtuber musicalizó el video con un remix del famoso tema de Aqua, “Barbie Girl”, y lo clasificó bajo el nuevo formato que tiene en su Instagram: #OutfitsQueATiNoTeGustan.

Instagram: @luisafernandaw

Los comentarios de sus seguidores

Tras subir el corto clip, sus seguidores no tardaron en llenar la sección de comentarios con todo tipo de mensajes, la mayoría de ellos elogiando su talento para la moda y lo bien que logró imitar el estilo de una Barbie.

“Una embarazada muy pink”, “La Barbie colombiana más hermosa” e “Igualita a una Barbie, tienen que sacar una muñeca con tu estilo” son algunos de los comentarios positivos que se pueden leer en la publicación. Pero también están aquellos que no apoyan la nueva sección de Luisa Fernanda W ni su forma de ser.

Uno que destacó fue “Esta tipa no tiene oficio” seguido de varios emojis de risa. Sin embargo, la influencer no se quedó callada y le respondió contundentemente: “este es mi oficio. Aquí la que no tiene oficio criticando es usted, mueva ese [emoji de durazno] y póngase a trabajar. Desocupada”.