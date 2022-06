Amparo Grisales dice que le encanta que le digan piropos

Para la bella actriz Amparo Grisales cada uno de los piropos forman parte de la estructura de admiración tanto en hombres como en mujeres. Es por ello que replicó uno de los videos de la española Ramsey Ferrero en la que habla del tema.

La publicación es una respuesta a una mujer que dice que no quiere que le digan nada en la calle, a lo que la española responde que no hay que mezclar agresiones con halagos como este tipo. Por lo que si no es de su agrado simplemente hay que ignorarlos.

Y junto al clip publicado la actriz ha dejado unas palabras de certificación al respecto, en las que deja claro que se trata de seguridad y sobre todo de hablar claro para aprender a escuchar los halagos de las demás personas.

“Una mujer hermosa que piensa y habla como yo. Una mujer como muchas otras. Independiente, segura de sí misma, que se ama y se respeta y que adora los piropos. Tal vez a ella no se le vengan encima algunas mujeres a las que no les agrada esta forma de ver la vida. Pero más claro no puede decirse y se dijo”, escribió en primera instancia la actriz.

Por lo que instó a celebrar los halagos y piropos, ya que a su juicio representan pétalos de rosas para todos. “Con todo amor y respeto, qué viva el piropo y que nos acaricien con muchos pétalos de rosas la vida es bella y nosotr@s, mujeres y hombres también”. Finalizó en su mensaje no sin antes anunciar que sacará un libro llamado ‘Oda Al Piropo By Amparo Grisales’.

Todas las mujeres, en algún momento de su vida, han recibido un piropo de alguien que no conocen. Esta expresión es una de las muchas manifestaciones que algunas señalan de acoso callejero que, pero que para otros suele ser vista como una cuestión de galantería.