Aída Victoria Merlano le dio un consejo a Shakira: debería seguir el ejemplo de Jennifer López

Aída Victoria Merlano, como dicen por ahí, no tiene pelos en la boca, por eso nunca ha tenido pena de referirse a las relaciones, el sexo y las infidelidades y ahora que uno de los temas de los que más se habla es precisamente la separación de Shakira, no reparó en comentar qué es lo que piensa de la situación.

La influencer no ha sufrido mucho por amor, según lo que ella misma ha dejado saber a través de sus redes sociales, pues su personalidad es tan extrovertida que no se permite llorar por una persona, sino que simplemente voltea la página y continua con su vida, lo que hemos visto en varias ocasiones con su ex novio Lumar Alonso, que luego de verla muy enamorada y compartir mucho tiempo con él, ella lo superó rápido y le deseó lo mejor, siguiendo ella con su vida.

En su momento también lo hizo con Naldy, aseguró que las cosas no se dieron porque tenían una personalidad muy explosiva y se dejaron, para luego, hace menos de un mes volver a retomar su relación.

Ahora con el tema de Shakira, probablemente la colombiana este afectada por la situación que vive, así que Aida ha querido enviarle un mensaje de apoyo “A mi me da como pena opinar de la vida de los demás, así que opinaré pero muy apenada. ¿Qué pienso yo? que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López. Claro, porque es que no hay tusa que dure mil años, ni huevo que no la cure” terminó por decir.

En seguida a esta historia, reveló que el ejemplo al que ella se refería era que Jennifer López, luego de llorar unos días, a la semana ya estaba con Ben Affleck, algo que ella llamaba “una cu** proyectada”