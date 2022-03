No dejaron subir a Aída Victoria Merlano en uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla

La jornada del 26 de marzo del Carnaval de Barranquilla inició por la reconocida ‘Batalla de Flores’ en la que es normal y, además recurrente, ver algunas famosas y personalidades del país participando. De hecho, en esta ocasión, una de las que se dejó ver en medio de una corta polémica fue la creadora de contenido digital Aída Victoria Merlano dado que en un momento le dijeron que no podría desfilar ni hacer parte de esta actividad.

No deje de leer: “Oye niño, eres un rockstar”, Travis Barker recuerda a Taylor Hawkins

Aquí cabe hacer una mención debido a que anteriormente se vivió una situación similar de la mano de Andrea Valdiri, a quien no dejaron presentarse en el lugar debido a que según comentarios de algunas personas “opacaba a la reina del carnaval”.

Así las cosas, con una entrada triunfal y micrófono en mano, Aída Victoria aseguró que a pesar de los intentos por tumbar su participación, no se iba a quedar con las ganas de desfilar y bailar por la vía 40 eso sí, haciendo una mención referente a que la “rosca” no la quería dejar hacer presencia en el lugar sobre una carroza con la cual tenía un compromiso comercial, razón por la cual tuvo que mantenerse discreta hasta el momento en el que pudiera caminar y cumplir su objetivo.

“Me hicieron una rosca tremenda para no dejarme montar en mi carroza, entonces yo dije, así sea a pie me bailo la batalla de las flores”, comentó.

Podría interesarle: 3 series de Netlfix para los amantes de la música

Posteriormente, por medio de sus historias en Instagram, Aída comentó lo sucedido y aprovechó el momento para asegurar que muchas personas al ver su nombre en la lista quisieron hacer lo humanamente posible para cortar con su participación en el evento.

“Esa gente se burló y decían que yo estaba loca si creía que me iban a dejar salir. No iba a llorar, me puse mi traje, me maquillé y para allá me fui, obviamente a escondidas”, puntualizó.