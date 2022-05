Kathy Sáenz no volverá a actuar según confirmó Sebastián Martínez

El reconocido actor que hace parte de la producción del Canal RCN ‘Hasta que la plata nos separe’ quiso realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta oficial de Instagram donde algunos de sus seguidores tomaron la iniciativa de preguntarle por su vida personal, profesional, e incluso, por la manera en la que asume ciertas situaciones en su día a día.

También podría interesarle: Se descarta un infarto: Así avanza el estado de salud de Yeison Jiménez

Así las cosas, a Sebastián le preguntaron si su esposa, la también actriz Kathy Sáenz, volvería en algún momento a hacer parte de producciones televisivas o cinematográficas a lo que Martínez confirmó que no, ella no volverá a actuar. Evidentemente muchas personas llegaron a pensar que todo podía deberse a alguna complicación o una difícil decisión sin embargo, no es así.

Fue el mismo actor quien aseguró que Kathy se encuentra muy feliz en la etapa que está viviendo en su vida como emprendedora, que se siente completamente dichosa de estar en estas labores que por eso la actuación ha pasado a un segundo plano.

“Ella es una tremenda actriz, estamos de acuerdo. Pero el trabajo de la actuación es un trabajo difícil, pesado. Kathy lleva muchos años actuando y ha encontrado una motivación en su emprendimiento, algo que la motiva, que la llena, y que además está ayudando a los demás. Está ocupando todo su corazón y su alma, y lo está haciendo divino”, aseguró Sebastián.

No deje de leer: Estas son las peores ‘embarradas’ de Tarzán en El Desafío

Con esta respuesta los seguidores de la pareja tuvieron un parte de tranquilidad, además de la pregunta relacionada a su relación, Martínez comentó que en su momento rechazó la propuesta de participar en el reality show MasterChef Celebrity debido a que considera que no le iría muy bien.

Vea aquí el video con las respuestas de Sebastián