Juliette Pardau cuenta cómo fue su primera experiencia de trabajo en Colombia

Juliette Pardau es conocida en el país por interpretar varios papeles dentro de producciones destacadas como ‘Pa´quererte’, ‘La nieta elegida’ y recientemente en ‘Hasta que la plata nos separe’. Pero no todo fue glamour y lujos para ella ya que comentó que sus primeras experiencias laborales en Colombia no estuvieron relacionadas con el mundo del espectáculo.

Así lo comentó la venezolana en una entrevista con la revista Vea, revelando que cuando llegó al país realmente no tenía intención de quedarse ya que solo estaba de visita, pero una producción llamó su atención y la motivó a abrirse paso en el mundo del espectáculo colombiano.

“Yo llegué con calma, empecé a sacar los papeles y la visa de trabajo para no tener ningún inconveniente y terminé quedándome. No fue sencillo el proceso de encontrar manager y comenzar a trabajar” dijo Juliette Pardau en la entrevista.

Y como todo comienzo es complicado, a la actriz se le dificultó conseguir un empleo dentro de su área de experiencia, teniendo que tomar otros que no estaban ligados a lo que solía desenvolverse en Venezuela: “Fui mesera, paseé perros y viví una cantidad de cosas que no había vivido, pero estoy segura de que hacían parte de mi proceso. Eso me dio la oportunidad de observar y experimentar algo menos cómodo”.

Y a pesar que vivió algunas dificultades mientras conseguía un trabajo dentro del mundo del espectáculo, Juliette Pardau confesó que no se arrepiente de nada y que esas experiencias la ayudaron con su proceso.

“Creo enormemente en esas cosas energéticas, en que todo tiene un propósito y seguramente si no hubiera vivido las circunstancias de inmigrante que experimenté durante ocho meses recién llegada, otras oportunidades no se habrían dado”, concluyó la actriz.