¿Indirecta para Jenn Muriel?: Yeferson Cossio lanzó una canción que habla de desamor

Yeferson Cossio y Jenn Muriel están en la boda de todo el mundo porque se dice que la relación llegó al final. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado esta versión, por lo que se ve en redes sociales habrían terminado de nuevo. Ahora que Yeferson Cossio ha incursionado en la música, algunos apuntan que la canción que lanzó habla de Jenn Muriel.

Lea también: ‘Epa Colombia’ se “agarro” con ‘La Jesuu’ y reveló todo

Yeferson ha estado viajando sin Jenn y ella por su lado ha estado muy concentrada en el contenido para sus redes sociales. Además de eso, hace poco vimos que Cossio estaba tomando mientras escuchaba ‘Tusa’. Sumado a esto, se dejaron de seguir en redes sociales por un tiempo y tampoco se comentan las publicaciones, una clara señal de lo que es terminar una relación amorosa en la actualidad.

Ahora con el lanzamiento de su canción llamada ‘Si no te tengo’, habla precisamente de una ruptura amorosa y el vacío que se siente cuando se va esa persona “Si no te tengo, ya que más da, me mata a mí esta soledad, al no tenerte cerquita acá, siento que algo se empieza a apagar muy muy lento” afirma un pedazo de la canción que ya cuenta con más de 230 mil vistas y está en tendencia número 15.

Lea también: ¿Están indecisos? Yeferson Cossio mostró sus mensajes privados y estaba Jenn Muriel

A pesar de que la canción suena mucho a la tusa por la que está pasando, varios han quedado sorprendidos porque Cossio hace poco reveló un pantallazo de las personas con las que habla en Instagram y entre esas apareció Jenn en lo más reciente ¿No se definen?, no sabemos en realidad si se trata de una amistad o realmente están volviendo a intentar las cosas, pero es una situación ambigua para sus seguidores.