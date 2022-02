Yeferson Cossio habló sobre su ruptura con Jenn Muriel

Mediante su cuenta de Instagram el creador de contenido e influenciador comunicó a sus seguidores que la separación con Jenn Muriel es oficial.

En el video el creador se e un poco afectado por la decisión que como mencionó él mismo, fue de mutuo acuerdo, decidió explicarle a sus seguidores las razones por las cuales habrían llegado a tomar esa decisión.

“Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder y hay muchas otras que hacen que nuestros caminos se separen”, enfatizó en el video. Además mencionó que a final de año las cosas tampoco estaban bien y que en su más reciente viaje por Europa parecía que las cosas estaban marchando bien pero al final se dieron cuenta que su relación no iba a marchar por buen camino.

En medio del video destacó de una manera muy cercana los valores que tiene Jenn como persona, resaltando eso más que su físico, que para muchos es demasiado atractiva “Es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa”, mencionó, además de señalar que él es la persona que más defectos tiene.

La noticia tomó por sorpresa a muchos pero otros ya lo veían venir, ya que mediante las diferentes dinámicas que el influenciador suele hacer con sus seguidores, muchos le preguntaban si había terminado con Jenn o no, ya que no los habían visto juntos por un tiempo en redes sociales.

“No fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra… No tengo una sola queja por decir de Jennifer y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores. Espero que sigamos siendo amigos, pero es difícil para ambos. Me encantaría volver con ella, pero no creo”, añadió.

En la descripción del video, Yeferson resalta que “Nada que ver con el video que se filtró: de hecho eso lo tomamos con humor, fueron otras cosas más allá.Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer, sin demeritar ninguna otra mujer… puedo decir tranquilamente que: No creo que como Jenn hayan 2 mujeres en el mundo”

Yeferson Cossio habló sobre su ruptura con Jenn Muriel