“El asado es como la misa de los ñeros”: Estiwar G sobre el reto de MasterChef

En la emisión del 4 de junio del reality show de MasterChef Celebrity sorprendió a los televidentes que vieron cómo los personajes que compiten en ‘la cocina más importante del mundo’ tuvieron que atravesar varios obstáculos extremos para conseguir todos los ingredientes necesarios para hacer la preparación del siguiente reto por equipos.

Así las cosas, personajes como Isabella Santiago, Aída Morales, Claudia Bahamón y Carlos Báez tuvieron algunos momentos en los que pensaron no poder superar un puente colgante. No obstante, con el paso de los minutos demostraron que no hay nada que les quede grande.

Un asado es el nuevo reto de MasterChef Celebrity

Las celebridades llegaron al Parque Puente Sopó. Allí tuvieron que preparar algo que es muy común en las reuniones colombianas y latinoamericanas: Un asado. Así pues, una de las cosas que más llamó la atención de los televidentes es que los chef y jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier también harían parte del reto siendo parte de alguno de los equipos.

Además de cocinar por equipos, un par de honores se están disputando en el reto del asado y es que el ganador se convertirá en el presidente de los “Analfabetas del sabor” y además, todo el equipo tendría su puesto asegurado en el top 9 de la competencia.

A todos les llamó la atención participar en ese reto debido a que todos han disfrutado de un buen asado y además de ser algo típico, es divertido y todo un plan llevarlo a cabo.

De hecho, fue el mismo Estiwar G quien aseguró que “el asado es como la misa de los ñeros” debido a que todos se congregan alrededor de la carne y la arepa.