“Balvin tira la piedra y esconde la mano”: Lina Tejeiro sobre la polémica entre Nodal y Jose

Christian Nodal y J Balvin protagonizaron uno de los escándalos más recientes del mundo del entretenimiento. Todo comenzó cuando el mexicano se hizo un ‘cambio de look’ con el cual muchos lo empezaron a relacionar con el colombiano. Así pues, fue el mismo José quien tomó una de las fotografías de Christian y las subió a su perfil personal comentando “encuentra las diferencias”.

El hecho no le gustó para nada al intérprete de canciones como ‘De los besos que te di’ y comentó rápidamente que la mayor diferencia radicaba en que él si componía y cantaba sus propias canciones. De esta manera hubo miles de personas que recordaron el mensaje que el rapero puertorriqueño Residente ha enviado en múltiples ocasiones.

Nodal pide disculpas a Balvin

El mexicano sacó a la luz una canción en la que le habla directamente al ‘niño de Medellín’, donde le dice que es un personaje que solo busca vender sin importar por encima de quién tenga que pasar. La pieza se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales y ha sido comentada a modo de reacción por algunos streamers y YouTubers influyentes en el entorno digital.

No obstante, fue el mismo Christian quien en uno de sus conciertos, llevado a cabo en la ciudad de Morelia, tomó la decisión de pedirle disculpas al paisa argumentando que el mensaje no es solo para él sino para todas las personas que “son mier**s”.

No obstante, las reacciones en redes sociales no han pasado desapercibidas y si bien hay quienes defienden al paisa ya que “no era para tanto” hay otros que argumentan que nada de eso pasaría si el intérprete de ‘Qué más pues?’ no provocara a otros.

Ese fue el caso de la reconocida actriz Lina Tejeiro quien aseguró por medio de sus redes sociales que J Balvin “tira la piedra y esconde la mano”, haciendo referencia a que él fue el que empezó la disputa, pero no se ha pronunciado al respecto y tampoco le respondió a Nodal tras la publicación de su canción.