Andrea Noceti cuenta que Marlon Moreno la habría agredido físicamente

La cartagenera Andrea Noceti logró hacerse como la Señorita Colombia en el año 2000 tras ganar el Concurso Nacional de Belleza. Decidió continuar con su carrera en el mundo del entretenimiento unos años después. De hecho, estuvo participando en algunas de las novelas más importantes de la televisión colombiana.

Así las cosas, dentro de las producciones donde participó Noceti como actriz están ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Así es la vida’ o ‘El pasado no perdona’, por mencionar algunas. De hecho, uno de los sucesos que más ha afectado a Andrea ocurrió durante la grabación de ‘El pasado no perdona’.

Marlon Moreno habría agredido a Noceti físicamente

Según las declaraciones de la actriz en el programa ‘Se dice de mí' había notado un ambiente tenso entre ella y el reconocido actor Marlon Moreno. En su relato aseguraba que sentía que existía una tensión la cual no lograba entender entre ella y Moreno, a tal punto que incluso en un momento se acercó a él para preguntarle si algo malo pasaba para poder solucionarlo.

“No sé el porqué Marlon Moreno tenía algo contra mí. No me hablaba y estaba como tenso en ambiente entre los dos en las grabaciones” , comentó.

Así mismo, cuenta que la respuesta de Marlon la dejó desconcertada ya que él aseguró que Andrea tenía aún su complejo de Reina y eso no le gustaba. Ante eso, Noceti le reconoció que era un buen actor, pero hasta ahí.

“Luego de preguntarle qué pasaba me dijo ‘no es que tú te crees reinita y crees que tienes corona’. Entre en shock en ese momento con todo lo que me dijo. Después de todo lo que me señaló le dije ‘pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí’”, señaló.

Finalmente Andrea comentó que el actor la terminó golpeando en la cara, pero que el tema no pasó a instancias mayores debido a que una persona dentro de la producción detuvo a Marlon. Por esa misma razón la exreina tomó la decisión de poner una orden de caución la cual obligó a modificar la forma de grabación.