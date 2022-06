“Pena ajena es lo que das”: Christian Nodal a J Balvin

J Balvin y Christian Nodal en últimos días encienden polémica en redes sociales. El pleito comenzó cuando el paisa hizo una publicación en Instagram comparando una foto suya con una Nodal que decía “encuentra las diferencias”, refiriéndose al radical cambio de look del cantante mexicano.

Y en una nueva publicación Balvin comentó que él sí llegaba puntual a los conciertos de Medellín (hace unas semanas el mexicano había decidido no presentarse en la capital antioqueña) “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”, haciendo referencia al nombre de su ex pareja sentimental.

El post causó todo tipo de comentarios en redes, incluyendo el del cantante Christian Nodal, quien respondió a la imagen con: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Luego de la polémica, Christian Nodal aprovechó y estrenó “Girasol”, una canción de cinco minutos en la que el cantante de música regional mexicana por primera vez incursionó en el rock, y dedicó algunos versos al colombiano.

En la letra de la canción, el mexicano se desquita y dice que “cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista, y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta’”.

Y añadió que “tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar. El respeto es algo que el dinero no puede comprar ¿Se dan cuenta que ser rico al final da igual, si tus metas por cumplir son solo material?”

Por si fuera poco, hizo referencia a su separación con la cantante Belinda, hecho que J Balvin también comentó en uno de sus videos. “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso, eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención”, concluyó.

El tema ahora es el más escuchado por los seguidores del mexicano.