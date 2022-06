Ramiro de MasterChef sacó los “dotes” ocultos de los jurados

MasterChef Celebrity avanza cada vez más y se encuentra entrando a una nueva etapa de la competencia. De hecho, ya se están enfrentando en ‘la cocina más importante del mundo’ para ser el mejor cocinero de la temporada 2022 del formato.

Cada eliminación es amargura para muchos, teniendo en cuenta que alguien de la cocina tiene que irse y abandonar la competencia. Cada sesión los participantes se enfrentan en un reto más difícil, pero, hay noches de noches, en donde las cosas son un poco más tranquilas y relajadas en términos de competencia. Literalmente el reto estuvo lleno de dulce y no solo se trataba de un reto de postres, sino que de hecho, tenían que utilizar un solo ingrediente: el arequipe.

Todos los participantes tenían que inventar una dulce o un postre con base al arequipe. Isabella le apostó a una milhoja, Manuela a un postre mucho más tradicional y Ramiro Meneses le apostó a unos churros que le quedaron demasiado bien, así que cuando pasó al atril, no solo le echaron flores, sino que dejaron a flote sus dotes de poetas “Yo no quiero decir nada del plato, yo me quedo con usted” afirmó Raush. “De entrada me encanta cómo abordaste los churros, cero que es una de las soluciones más inteligentes. Churros y arequipe es una combianción fantástica” afirmó Nicolás. “Me quedo con el cocinero, que hay dentro de ti” terminó por decir Carpentier.

Obviamente sus compañeros supieron de inmediato que Ramiro borró a todos los participantes esta noche, pues se lució hasta el punto de que Claudia Bahamón afirmó que los jurados estaba sacando su lado poético, así como precisamente es Ramiro.