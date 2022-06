MasterChef hace un reto con la sustancia más “adictiva” para los colombianos

MasterChef Celebrity avanza cada vez más y se encuentra entrando a una nueva etapa de la competencia. De hecho, ahora mismo se están enfrentando en ‘la cocina más importante del mundo’ para ser el mejor cocinero de la temporada 2022 del formato.

Cada sesión los participantes se enfrentan en un reto más difícil, pero, hay noches de noches, en donde las cosas son un poco más tranquilas y relajadas en términos de competencia. Literalmente el reto estuvo lleno de dulce y no solo se trataba de un reto de postres, sino que de hecho, tenían que utilizar un solo ingrediente: el arequipe.

Obviamente, dicha sustancia es una de las preferidas de los colombianos, ya que hace parte de la tradición e infancia, y a pesar de que dicho dulce tiene ciertos detractores, la verdad es que a penas los jurados y Claudia destaparon la caja mágica, la mayoría de espectadores afirmaron en redes sociales, que este dulce es uno de sus preferidos y que les trae muy buenos recuerdos.

“Uno de mis postres preferidos, es más no me gusta casi el chocolate pero el arequipe lo amo” “Dizque “no le pongan queso” SEÑOOOOOOOR es la mejor combinación” “El arequipe de Colombia si es delicioso y lo digo porque unan persona en el extranjero me lo dijo” “Es que es verdad, a quien en sus cinco sentidos no le gusta el Arequipe” son algunos de los comentarios en redes sociales.

Obviamente no son los únicos, de hecho, varios participantes recordaron su infancia también. Por ejemplo, Isabella recreará una de las recetas del dulce que comía cuando era niña: la miloha.

A diferencia de la colombiana, que usan la crema chantillí, en Venezuela la preparan con una una crema también con base de arequipe, lo que puede jugar en contra de la participante ya que a los jurados no parece gustarles mucho el exceso.