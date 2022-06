“Yo le acepto total sus disculpas”: Yina Calderón habla sobre Lina Tejeiro

Yina Calderón es una de las influenciadoras más polémicas de Colombia. Sus comentarios, discusiones con otros creadores de contenido digital y cada uno de sus movimientos se convierten en un tema de conversación de todos los fanáticos del mundo del entretenimiento en Colombia.

Hace unas semanas se dio a conocer una polémica que envolvía a la exparticipante de ‘Protagonistas’ y a la también celebridad Lina Tejeiro. Esta “enemistad” se venía gestando desde hace varios años pero fue hasta hace pocos días cuando ambas empezaron a atacarse mutuamente por medio del entorno digital. De hecho, fue Tejeiro quien tomó la iniciativa de buscar acabar con ese conflicto.

Así las cosas, por medio de sus historias de Instagram, Lina aseguró que no se acuerda porqué empezó todo el problema y aprovechó para pedirle disculpas por lo que había sucedido ya que ahora era una persona más madura.

“Ella siempre ha dicho que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo y quedó supremamente marcada con lo que pasó en aquel entonces, creo que eso la molestó o la incomodó tanto, que si realmente yo les cuento, yo no me acuerdo que eso haya pasado”, fueron las palabras de la actriz.

La respuesta de Yina Calderón

Por medio de las redes sociales, Calderón aprovechó para recordar lo que había pasado y contar un poco de la historia. No obstante, aseguró que aceptaba las disculpas y también estaba de acuerdo con acabar con la enemistad debido a que en el momento está enfocada en alcanzar otro tipo de logros profesionales.

“Tal vez ella si tiene razón, yo estoy muy agradecida porque en los últimos días en mi carrera musical, aunque muchos no creían me está yendo muy muy bien y todo eso me ha hecho reflexionar sobre algo que ella dice y tiene razón y es que yo la estoy juzgando por algo que pasó hace muchos años y puede que de verdad haya cambiado porque hay personas que cambian”, comentó.