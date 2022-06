Por primera vez en la historia un Chef colombiano participó en la cocina del Kennedy Center

Se trata de Óscar René González, reconocido chef colombiano que por primera vez participó en la , cocina del Kennedy Center, fue el encargado de crear un menú muy típico en la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Puede leer: ‘Que Nadie Elija Por Ti’: campaña de Starbucks para promover el voto en Colombia

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, uno de los monumentos presidenciales más importantes de los Estados Unidos, se llevó a cabo una ceremonia y una muestra cultural que incluyó música, danza, canto y por supuesto el componente gastronómico a cargo del chef colombiano quien preparó 6 platos diferentes para representar las regiones del Amazonas, Orinoco, Caribe, Pacífico, Los Andes Orientales y Occidentales y el Macizo Colombiano.

En el evento participaron más de 2.500 invitados pertenecientes al mundo político, cultural, económico, empresarios y diplomáticos de las dos naciones.

El chef preparó saboyanos del Huila, pinchos de pescado en salsa de carambolo, tostadas de plátano con chuyaco de guanábana y langostinos a la caribeña.

Después participó en un segundo evento realizado en la sede de la Embajada de Colombia en Washington, y ofreció productos más típicos como empanaditas de pipián, chorizos artesanales y la arepa santandereana como un homenaje a su departamento.

“Tuve la fortuna de ser yo quien asesorara el menú y los montajes. Inicialmente no podía cocinar, solo supervisar, pero el miércoles no pude más y hablé con el chef para que hablará con él sindicato y me permitiera cocinar si queríamos que supiera a Colombia, y con la ayuda de Dios me permitieron hacerlo. No puedo negarlo me siento muy orgulloso de mi mismo y de este proceso tan lindo”, reveló el chef Oscar González.

Lea también: Estos son los cocineros que entraron al top 10 de MasterChef Celebrity

Esta participación la han catalogado como histórica para un representante de la cocina colombiana, ya que nunca antes el Kennedy Center se había restado para realizar un evento de un país distinto a los Estados Unidos y porque esta sería la primera vez que le permiten que un chef que no sea norteamericano interferir en el menú.

En ambos eventos participaron el Presidente Iván Duque Márquez, la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el Embajador de Colombia en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón.