‘Que Nadie Elija Por Ti’: campaña de Starbucks para promover el voto en Colombia

Las elecciones tienen gran relevancia teniendo en cuenta que se elegirá el nuevo presidente que ocupará el puesto por cuatro años. Sin embargo, muchos de los colombianos se abstienen de ir a votar por diferentes motivos, por pereza, porque consideran que su voto no es relevante, o simplemente no les gusta ninguno de los candidatos.

Esta ausencia en las elecciones genera un número importante que podría generar mucha diferencia. Cada temporada de elecciones se trata de incentivar el voto en Colombia. Por eso mismo, varias marcas generan contenido para que las personas se animen a salir.

En esta ocasión, Starbucks generó una publicidad donde varias personas entraron a la tienda a pedir un café a gusto, pero los empleados de la empresa le dieron otro totalmente distinto, lo que generó muchas reacciones por parte de ellos afirmando “esto no fue lo que yo escogí”.

Según el video publicado por la marca, en el 2018, más del 40% no votó, así que el mensaje que dejaron fue “Si no te gusta que elijan un café por ti, no deberías dejar en otras manos elecciones más importantes”. Varias de las personas que participaron en el experimento afirmaron que si tenían tiempo de ir a comprar un café, también lo tenía para salir a votar.

“Excelente iniciativa. Todos a votar este 29 de Mayo” “La sacaron del estadio con esa Campaña” “Qué buena propaganda” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Adicional a eso, Starbucks afirmó que regalaría un café a todas las personas que pasaran con su certificado de 7 a 10 am, no solo incentivando al voto, sino a que ejerzan su derecho temprano y no dejen para la tarde, teniendo en cuenta que puede que la circulación se ponga pesada en la ciudad.