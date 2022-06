La Segura habló sobre su situación sentimental: “No les estoy ocultando nada”

La Segura es una de las figuras colombianas que no solo destaca por su buen humor sino también por el tipo de contenido que comparte en sus redes sociales. Pero algo de lo que no ha hablado últimamente es el tema sentimental, y es por eso que sus seguidores hicieron que rompiera el silencio gracias a una serie de preguntas.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido por fin se pronunció sobre el tema romántico dejando ver cómo se encuentra en ese aspecto de su vida. Y si bien continuó siendo misteriosa, al menos brindó un panorama general para sus fanáticos.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó si estaba feliz con alguien a su lado, La Segura se limitó a publicar un video en el que sale cantando una frase de la canción de Bad Bunny, ‘Ojitos lindos’, que al parecer refleja cuál es su situación sentimental actualmente.

“Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío ‘buenos días, te amo’”, cantó Natalia en una historia de Instagram. En el mismo clip ofreció una respuesta más clara escribiendo: “Estoy muy bien, feliz y tranquila”.

¿La Segura está siendo esquiva con el tema?

Además de la pregunta anterior, otro seguidor también sintió curiosidad sobre su vida romántica, específicamente por el hecho de que se ha mantenido esquiva con el tema. “¿Por qué ocultas tu vida amorosa? ¿No que éramos parte de tu vida y nos mostrabas todo?”, dijo un usuario de Instagram.

La Segura no se quedó callada y le respondió contundentemente: “Que yo sepa, yo no les estoy ocultando nada. Ustedes son mi segunda familia y creo que ustedes me conocen más que cualquier persona en el mundo. No sé por qué pero ustedes tienen esa conexión conmigo. Pero simplemente tiempo al tiempo, eso es todo”.