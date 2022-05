La Segura cuenta como llamar la atención de la pareja en un divertido reels

Las peleas de pareja siempre tendrán un intempestivo punto final que puede ser el de la reconciliación como otro en el que simplemente alguno de los dos se canse y no quiera seguir discutiendo, tal como lo refleja La Segura en su video.

Y es que a través de un reels esta vez emuló lo que es una simple pelea de celos, en las que están envueltas las redes sociales. Por lo que junto a Luis López recreó la discusión robándose las sonrisas de todos.

“Ay no es que yo vi cuando le diste like a la largarta esa, pero es que como vos siempre negás todo”, a lo que Luis le responde “Camila, sabes qué, yo no voy a pelear, hasta mañana”. Y ella responde “No pues, como si yo no pudiera conciliar el sueño porque a vos te importa un cul… buscar soluciones y hablar. Hasta mañana”.

Pero a partir de ese momento, cuando el hombre se duerme inicia una serie de movimientos, expresiones y sobre todo agite de parte de ella para hacer que este despierte intentando llamar la atención.

“Oigaaa… cuando tratas de llamar la atención de tu Novio después de que se durmió en medio de una pelea🥲🙃😒🔪 Etiqueten a sus novi@s y a sus mejores amigas📌🤣🤣🤣 @lucho_chlopez”, escribió La Segura al pie de publicación.

El clip se llenó de diversas reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en confesar sus experiencias en este tipo de discusiones, e incluso hubo quienes revelaron sentirse reflejados en la actitud de La Segura.

Entre discusiones de pareja

Discutir con la pareja nunca es plato de buen gusto. Sin embargo, si se sabe exponer la opinión y llegar a conclusiones satisfactorias para ambos, respetando el punto de vista del otro, pueden ser fructíferas.

En caso contrario, el estrés de las peleas repetidas puede dañar la salud de la pareja e incluso exacerbar los síntomas de ciertas enfermedades crónicas. Otro estudio incluso descubrió una estrecha relación entre las discusiones y la enfermedad de intestino permeable.