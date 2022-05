‘La Segura’ reveló que está más enamorada que nunca

Natalia Giraldo, como es su nombre real, ha tenido un año bastante pesado en cuestiones de sube y bajas en su vida personal, ya que su salud no ha sido la mejor y ha estado tan grave, que incluso estuvo a punto de no volver a caminar. Estos detalles los conocemos a la perfección porque ella ha sido muy abierta con el tema de su salud, pero lo que no conocemos mucho, hasta ahora, es su vida amorosa.

‘La Segura’ ha sido muy privada con el tema de su corazón y sus relaciones amorosas, de hecho, hemos conocido muy poco de los novios que ha tenido. La última relación fue con Sebastian Sánchez, a pesar de verse bastante enamorados, las cosas terminaron. Los motivos no los conocemos en específico, pero se sabe que Natalia aseguró que no se trató de ninguna infidelidad como se especulaba, sino por muchas diferencias.

Lo cierto es que a él le preguntaron si había posibilidad de volver, pero jamás respondieron de forma concreta. Ahora se ha confirmado que efectivamente nunca volvieron.

A través de las redes sociales, le preguntaron si estaba saliendo con alguien y si le gustaba mucho, a lo que ella respondió “verdadero”. A pesar de que ella no ha mostrado alguna foto oficial, es obvio que ya se sabe en varias páginas de noticias de quien se trata Ignacio Baladan, un también creador de contenido argentino que tiene loca a Natalia.

Por su parte, él ya publicó un video de los dos, eso si, solo trabajando y como parte de contenido en video. Dicho video relata una situación de pareja en donde discuten en el carro. Es bastante gracioso, pero lo más curioso es el final cuando ella termina viéndolo y riendo. No sabemos si la relación vaya mucho más y termine siendo algo oficial, pero por lo que se ve, Natalia está bastante feliz.