“Ojalá que gane el peor y nos jodamos todos”: Ricardo Quevedo sobre elecciones

Este año es decisivo si hablamos de política en el país. La elección del próximo presidente de la nación ha despertado una gran conversación sobre cómo será el futuro del país y qué tanto puede mejorar. Precisamente, el pasado 29 de mayo se llevó a cabo la primera jornada electoral de esta contienda donde quedaron elegidos para un próximo enfrentamiento en las urnas a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Puede leer: ¿Quién es la mujer que conquistó el corazón de Nicolás de Zubiría?

Una vez se conocieron los resultados de la primera vuelta, la polémica en redes sociales se incrementó porque se evidenció la polarización presente para las siguientes votaciones. Ante la ola de comentarios y críticas, el comendiante Ricardo Quevedo aprovechó las plataformas digitales para dar a conocer su punto de vista sobre la carrera política. Según él, está cansado de escuchar argumentos sin fundamento. “Estoy mamado de escuchar gente con argumentos de cadena de tías en WhatsApp. Ojalá que gane el peor y nos jodamos todos”.

Ante el comentario, en redes sociales más de un usuario lo apoyó manifestando que los argumentos de muchos no tienen sentido y que las conversaciones se han vuelto tediosas. Por otro lado, otros usuarios manifestaron su rechazo a la actitud del comediante y le recalcaron que para él es fácil decir eso porque no está mal económicamente. “Para usted es fácil decirlo por que tal vez no esta jodido”, le escribieron.

Lea también: ¡Aprende, Paola Jara! Jorge Raucsh enseña la forma correcta de hacer un sudado de pollo

Finalmente, sobre el particular, hay que tener en cuenta que desde que quedaron elegidos los dos candidatos, se han destapado las cartas políticas creándose nuevas alianzas para así aumentar la campaña y el número de votantes con el objetivo de ganar las presidenciales. De hecho, Federico Gutiérrez en sus declaraciones afirmó apoyar Rodolfo Hernández y por el lado de Petro, se negó el que el candidato hubiese llamado a Hernández para proponerle ser su fórmula vicepresidencial.