Petro se arrepiente de incluir a Piedad Córdoba en el Pacto Histórico

El candidato presidencial, Gustavo Petro, afirmó que se arrepiente de incluir en al Pacto Histórico a

Piedad Córdoba y que fue un error político el que esté en la lista de aspirantes al Senado, pero aseguró que no lo hizo de mala fe.

Según Petro, lo hizo fue para tratar de revindicar su nombre, después de las decisiones en las que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, la destituyó como senadora de la República.

“La verdad yo tengo muchas tribulaciones sobre ese tema. Usted sabe que nosotros la separamos de la campaña y está así mientras ella no resuelva sus temas jurídicos, que son varios. Yo, y eso puede ser un error mío, tengo que responsabilizarme, porque aquí existe lo que se llama la responsabilidad política. Yo vi a una mujer que había sido golpeada, por Ordóñez la sacaron de su cargo de elección popular, tan arbitrariamente como a mí, porque un procurador no puede hacer eso (...) Ella estaba muy de bajo perfil, muy aislada, desde hace muchos años y dije: ¿por qué no reivindicarla? Entonces, yo fui el que tomó la decisión de invitarla a la composición de esa lista como mujer afro, golpeada y excluida políticamente”, le dijo Petro a Blu Radio.

Por lo que ha sucedido en las últimas semanas, aseguró que tomó la decisión de “aislarla de la campaña y que resuelva sus problemas jurídicos. Hay una comisión de ética del Pacto que está estudiando los temas y que debe, ojalá en el corto plazo, tomar una decisión desde el punto de vista ético para todos los componentes a cerca de Piedad Córdoba”.

La senadora electa fue retenida la semana pasada en Honduras con casi 68.000 dólares en efectivo, los cuales no declaró cuando se disponía a salir del aeropuerto del país centroamericano con destino a Colombia. Un día después fue liberada, pero según el Gobierno, las versiones encontradas del por qué tenía ese dinero, la tienen vinculada dentro de una investigación por lavado de activos.