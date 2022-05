‘La Liendra’ lloró desconsoladamente en redes sociales por esta razón

‘La Liendra’ en este momento se encuentra viviendo uno de los viajes de su vida, ya que está en París conociendo la ciudad y otras varias de Europa. Ha compartido muchas fotos y videos contento por lo que esta viviendo y conociendo, pero no fue suficiente para evitar conmoverse y llorar frente a la cámara de su celular.

Mauricio siempre ha dejado claro de dónde viene y los pocos recursos con los que contaba cuando era más joven, incluso llegando a mostrar dónde en algún momento vivió con su mamá: en una casa hecha con madera y nada de lujos.

Por eso mismo, ‘La Liendra’ logró sobresalir en las redes sociales y con la plata que ha conseguido a partir de su trabajo, le compró a su mamá casa propia y como lo mostró en redes sociales, ha mantenido a su mamá con todos los lujos posibles.

Ahora, en medio de su gran viaje, el creador de contenido no pudo mantener la lágrimas:

“Ay Liendritas, tengo un sentimiento tan lindo dentro de mi en este momento pero como tan fuerte. Me puse a ver fotos del Facebook mío viejo y me apareció esta foto de mi mamá. De mi mamá cuando solo teníamos esa cama y ese cajón que ustedes ven ahí. Recuerdo todo lo que tuvo que hacer de mi mamá por nosotros, a todos los hombres que se tuvo que aguantar y me entra mucho sentimiento porque logramos superar eso, porque logre mantener a mi familia bien”.

Aparte de eso, el creador de contenido dejó claro que lo decía como una motivación y no para conseguir cosas materiales, sino para cumplir los sueños que tanto deseaban o tener recuerdos que valieran la pena, como ir, viajar y conocer muchos países y ciudades.