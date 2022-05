Mónica Rodríguez se despachó en redes sociales porque le escribieron “llórelo”

Mónica Rodríguez es una de las presentadoras que más ha estar en la boca de todo el mundo por estar constantemente comentando sobre política y denuncias que las personas hacen en redes sociales, sin miedo a expresar su pensamiento frente a lo que esta pasando en el país.

Esto ha hecho que muchas personas la admiren, por ejemplo, porque compartió varios videos del cantante Poncho Zuleta acosando a diferentes mujeres, luego que saliera la polémica con Karen Lizarazo, lo que fue admirado por muchos, sobre todo las mujeres.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo de ella, pues la presentadora ha dejado claro que no está muy contenta con el paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández, ya que el candidato se ha visto envuelto en varias polémicas por algunas respuestas que ha dado en entrevistas y las que han salido a relucir en redes sociales en forma de ataque.

Varios de los seguidores de la presentadora le comentaron y burlaron porque quizá Mónica estaba triste por la situación por la que está pasando el país, así que ella no se quedó más callada y respondió a los comentarios:

“Me escriben “llórelo”. NO, yo no lloro por políticos. Lloro por este país cada vez más desigual, por los niños a los que les roban el alimento, los que no tienen escuelas dignas, los jóvenes sin oportunidades, por los pequeños empresarios, por los líderes sociales asesinados”

Muchos afirmaron que sentían la misma tristeza que ella sentía “También Lloro por lo ancianos, lloro por los animales, lloro por el medio ambiente, lloro por mis compatriotas que tienen que esperar que llegue el camino de la basura para comer, lloro por mi compatriota que tiene que arriesgar la vida cruzando una frontera”.

Otros fueron más duros con ella e incluso le pidieron renunciar “Renuncie a ese noticiero y póngase hacer política; no le queda bien ser activistas de un partido político y a la vez ejercer el periodismo sesgadamente”