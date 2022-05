Christian Nodal está “cerrando ciclos” y se copió del look de J Balvin

Christian Nodal ha estado en boca de todo el mundo por su separación tormentosa con Belinda, pues pasaron de ser una de las parejas más lindas de la farándula latina a sacarse intimidades en la cara, sobre todo de plata. Ahora Nodal tiene otra novia y también otro cambio de look un poco más atrevido.

La separación entre el cantante y Belinda ha sido tendencia todos estos meses, incluso más cuando Christian decidió publicar una conversación que tuvo con ella, en donde le pide plata para poder arreglarse los dientes, además de pedirle para sus papás.

Lea también: Epa Colombia ha revelado porque Yina Calderón habla de ella

Obviamente la conversación causó gran controversia, pues no e sea primera vez que nombrar a Belinda como una mujer interesada, ya que su ex novio, Criss Angel, la llamó aprovechada.

De hecho, se dice que la relación con Nodal se terminó por lo mismo, lo que quedó en evidencia luego de que él publicara la conversación.

Ante esto Belinda no se pronunció ni tan poco su mamá, quien se vio involucrada en la pelea luego de hacer un comentario que decía que probablemente Christian nunca quiso realmente a Belinda.

Ahora, el cantante mexicano ya tiene otra novia de su edad, una modelo llamada Mariana García de 22 años que lo ha acompañado a diferentes conciertos.

Lea también: Luisa Fernanda W reveló que haría si gana Petro

No sabemos si su cambio de look es por su nueva novia o solo está tratando de cerrar el ciclo tan tormentoso que vivió al lado de Belinda, pues apareció con la cabeza de amarillo con algunas flores, muy parecido a J Balvin.

“lo que tiene de patán, lo tiene de ridículo” “Nooo todo el mundo criticando el look de Christian Nodal y mi mami me enseño una foto y me dijo “Verdad que se ve bien padre”, ay la amo tanto” son algunos de los comentarios.

Sin embargo, varios también recalcaron que se trataba de una tendencia “Christian Nodal muy en la onda de Dior Men Primavera 2023″