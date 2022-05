“Yo no me voy a ir del país si alguno se monta”: ‘La liedra’ se refirió a los resultados de la primera vuelta

‘La liendra’ es uno de los creadores de contenido más populares actualmente en Colombia, y que ha generado más de una polémica n redes sociales por su particular manera de recrear videos de humor en sus redes sociales. Pero además de eso, se ha hecho reconocido por sus polémicas en redes sociales, la más reciente por divulgarse un video íntimo junto a su actual pareja, Dani Duke.

Actualmente el influencer se encuentra en continente Eruopeo realizando un viaje muy importante para su carrera según ha mencionado. Lastimosamente ‘La liendra’ no pudo ejercer su derecho al voto por dicho viaje, pero mediante sus redes sociales le envió un mensaje a los candidatos y a los colombianos “Ya supe que pasó Rodolfo y Petro, los felicito a cada uno, espero que gane el mejor, yo confío en el voto de los colombianos y si escogieron eso fue porque hay algo bueno”, mencionó.

Pero al mismo tiempo le envió un mensaje a aquellos que en medio de la contienda electoral se creen expertos en política “¡Cuál es esa necesidad de insultar al otro por no votar por el que uno quiere ¿En dónde queda la democracia? ¿Desde cuándo todos somos profesionales en política ¿Y desde cuándo tu candidato e el correcto?”, agregó.

Finalmente, aclaró que independientemente cuales sean los resultados de la segunda vuelta presidencial, no se irá del país “El que gane yo lo voy a aceptar, yo no me voy a ir del país si uno se monta, yo no me voy a ir del país porque amo Colombia, y a mi ningún candidato me va hacer ir de mi país”, puntualizó.

Esta es una de las frases que se ha popularizado en las últimas semanas, especialmente por la cantante Marbelle, y de otros simpatizantes de Federico Gutiérrez, quienes mencionaron que si ganaba Gustavo Petro, estaban dispuestos a irse del país.