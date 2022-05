Ana Karina Soto es criticada por no vestir de luto luego de la muerte de su madre

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia, teniendo en cuenta que ha estado en la Televisión nacional por años y años. Su nombre ha sido noticia en algunas oportunidades, sobre todo por su familia.

En una oportunidad, Ana Karina, estuvo en las pantallas de todo el mundo al haberse filtrado un video de una cámara de seguridad de su casa en donde se ven algunas intimidades con su esposo, lo que le generó que ella tuviera que atravesar por una de las peores épocas de su vida, pues prácticamente quedó completamente expuesta su dignidad.

Ahora, una de las cosas que más conmovieron a los seguidores en redes sociales, fue la muerte de su madre, con la que era tremendamente cercana, según lo que dejaba ver. Al parecer la mujer se había caído de las escaleras y se golpeo en la cabeza, la llevaron al quirófano y salió bien de la operación.

Sin embargo, su recuperación no fue la mejor y los coágulos que tenía en su cerebro no se desvanecieron. Ana Karina Soto perdió a su mamá hace poco, pero en redes sociales ella no pareciera estar se luto, según lo que afirman muchos, pues le han preguntado en Instagram si quizá no ha recibido criticas por su manera de vestir e ir a eventos sociales, a lo que ella respondió:

“Mira, lo único que puedo decirte, es que nadie tiene derecho a criticarte porque aunque el luto vaya por fuera, el dolor va por dentro. Pero cuando uno no tiene deudas morales con la persona que se fue, uno puede seguir viviendo” terminó por decir la presentadora.

Pero algunos, no están de acuerdo “Bueno eso de que puede seguir viviendo claro que sí, pero realmente por más buen hijo que sea una persona no creo que tenga ánimos de salir a fiestas con la muerte tan reciente de un ser querido y más la mamá”