Esta es la enfermedad que padece Ana Karina Soto

La reconocida presentadora Ana Karina Soto es una de las más queridas por los colombianos desde hace ya varios años.

Recientemente se convirtió en noticia pues estaba siendo víctima de acoso tras enterarse que habían sido extraídos unos videos íntimos grabados por la cámara de seguridad de su apartamento, sin embargo, en las últimas horas se sinceró con sus seguidores de Instagram, refiriéndose a una enfermedad que padece hace varios años.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores sintió curiosidad por el estado de salud de la nortesantandereana y le preguntó sobre su estado de salud.

“¿Cuál es la enfermedad grave que tienes?”, cuestionó el internauta.

La respuesta de Ana Karina Soto

Inmediatamente Soto respondió con completa naturalidad asegurando que no la considera una enfermedad grave, no obstante, debe ser revisada con regularidad y tratar de controlarla como casi cualquier otra.

“Yo no creo que sea una enfermedad grave gracias a Dios, creo que es una enfermedad como cualquier otra a la que hay que hacerle seguimiento, ir a controles, hacerse un tratamiento, exámenes”, afirmó.

“Se llama adenomiosis y es el crecimiento del tejido endometrial en las paredes del útero, es decir, yo tengo endometriosis y ahora tengo adenomiosis que es como una evolución de la endometriosis que obviamente cuando llego a mi día 28 como cualquier mujer, esos días son muy dolorosos porque son de muchos cólicos, mucho sangrado, a veces me dura mucho tiempo”, agregó.

Finalmente le pidió a sus seguidores no preocuparse pues se encuentra en buen estado de salud y agradeció también por tenerla presente y querer saber cómo se encuentra.

“Esta enfermedad es más común de lo que uno cree y afortunadamente existe un tratamiento para las personas que me han estado preguntando, tranquilos no se preocupen que yo estoy bien. Además como llevo tantos años lidiando con los cólicos y con estos dolores menstruales yo creo que ya me acostumbré. Así que gracias por la buena energía y por preguntarme por mi salud”, concluyó.

Vea aquí la respuesta completa: