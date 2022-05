Epa Colombia ha revelado porque Yina Calderón habla de ella

Epa Colombia normalmente genera contenido a partir de las diferentes preguntas que le hacen sus seguidores en su cuenta de Instagram, Por supuesto muchos de ellos no pueden ocultar las ganas de saberlo todo, sobre todo cando se trata de su vida personal y relaciones interpersonales.

Hce algunos meses, varios fueron testigos de cómo Yina Calderón y Epa Colombia salían para arriba para abajo, compartiéndolo en redes sociales. Al poco tiempo, las dos dejaron de ser amigas afirmando Epa Colombia que Yina no quería cambiar y no le bajaba a su consumo de alcohol, que para nadie es un secreto, es problemático.

Yina Calderón no se quedó atrás y criticó a Epa Colombia. A partir de eso, las dos han tenido una guerra constante en redes sociales, si no es la una, es la otra, sobre todo Yina, quien no pierde un segundo para criticar o hablar de Epa.

A pesar de que Yina ha defendido en varias oportunidades a la otra empresaria, Epa contestó en redes sociales por qué Yina se niega a superarla “Ustedes no han visto que Yina me trata mal luego me defiende, luego me trata mal, luego me odia, luego dice que no me pasa, luego dice que me ama, ella esta loca, ella es más falsa que tu amiga” terminó por decir Epa Colombia.

Para muchos es evidente que no hay ni habrá amistad entre ellas, ya que es evidente que la relación no terminó en los mejores términos.