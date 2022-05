Amaranta Hank se va de frente contra el machismo de Rodolfo Hernández

Amaranta Hank siempre ha manifestado en redes sociales su postura política, y que desde que inició la carrera de los candidatos a la presidencia, Amaranta ha manifestado su apoyo incondicional hacia el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Pero desde que este 29 de mayo se conoció el resultado de las elecciones presidenciales que dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como los candidatos a una segunda vuelta presidencial, fueron muchas las reacciones que se generaron en redes sociales.

Por su parte, la periodista y ex actriz porno le lanzó ‘pullas’ a Rodolfo Hernández en su cuenta oficial de Twitter “¿Rodolfo Hernández tiene alguna propuesta, además de mandar a las mujeres a la casa a cocinar?”, mencionó. Hay que recordar que anteriormente Hernández había estado en el ojo de la opinión pública por realizar comentarios machistas “Que la mujer apoye desde la casa”, mencionó Rodolfo refiriéndose a su esposa como primera dama en una entrevista para la Revista Semana.

“Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta...porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa. ‘Hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso’”. Dichos comentarios fueron recordados por Amaranta.

Las respuestas que recibió la periodista estuvieron divididos “Nada, no tiene nada en la cabeza ese viejo machista”, “Increíble que un man que no sabe que es el vichada y no sabe de institucionalidad llegue a segunda vuelta.”, “Y miraras y hay votos de mujeres por montones para rodolfo , esa es la ventaja para ellos , de tener un país”,mencionaron.