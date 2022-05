“Se me ve el pelo igualito a Fico, pero yo no me identifico”:Amaranta Hank habla de política

Amaranta Hank es una periodista colombiana que ganó reconocimiento por debutar hace algunos años en la industria de la pornografía. Tras un par de años dentro de dicha industria, Alejandra Omaña decidió retirarse del todo como actriz y dedicarse a otras actividades. Pero en plena contienda electoral, han sido muchos los comentarios, memes e información que ha salido en redes sociales sobre las campañas de los respectivos candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Egan Bernal ha sido una de las figuras públicas que ha manifestado su apoyo a la campaña de Federico Gutiérrez, Natalia París también ha manifestado que su votó irá para Rodolfo Hernández. Pero en el caso de Amaranta ha manifestado en sus redes sociales el apoyo que le dará al candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Sin embargo, en su más reciente publicación en Twitter la periodista causó más de una risa por un video subido. En él mencionaba su regreso a la ciudad de Medellín señalando que su look se veía como el de Federico Gutiérrez.

“Tengo puro peluqueado de candidato a la presidencia, se me ve el pelo igualitico a Fico pero yo no me identifico”, fueron las palabras de la periodista. Y por supuesto las reacciones en internet no se hicieron esperar “desde que no salga como Están Bernal todo bien, se puede parecer jajajja”, “Eres la mejor”, “Re nea mor, no te identiFiques”, “Lo importante es que solo es el pelo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aunque Amaranta está alejada de la gran industria de la creación y difusión de contenido para adultos, se encuentra activa en su perfil de OnlyFans, donde sigue subiendo contenido erótico pero de una manera menos masiva.