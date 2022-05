Natalia Durán revela el libre método de crianza que aplica con sus hijos

Natalia Durán ha mostrado un cambio completo en su estilo de vida desde hace algunos años, adaptando costumbres más místicas y espirituales. Sin embargo, tal parece que la actriz ha estado inclinada por este pensamiento más libre desde hace muchos años atrás y lo ha puesto en práctica con su hijos, revelando que los métodos de crianza que aplica son bastante liberales.

Así lo dejó saber a través de una entrevista con el medio El Espectador, comentando que a pesar de ser firme en varias decisiones, también es muy flexible con varios aspectos en los que muchos padres suelen ser más estrictos, enfocándose en la libertad de la palabra y la sana curiosidad de diversos temas dentro de su casa.

“No hay temas prohibidos en casa, hablamos de absolutamente todo. Les cuento igualmente todo. No desaprovecho nada que puede ser una lección o aprendizaje para mí para que ellos también aprendan. También sé que ellos deben equivocarse. Es lo natural ¿Cómo aprende el bebé que está empezando a caminar? Cayéndose. Así es, aprendemos con el error”, dijo Natalia Durán al medio.

También comentó sobre la delgada línea que hay entre lo correcto y lo incorrecto, destacando que si bien hay algunas cosas que están establecidas, hay otras que cambian dependiendo de la perspectiva de cada uno, enseñándole a sus hijos a tener su propia visión de las cosas pero sin traspasar ningún límite.

“Todo en la vida tiene valores opuestos, no hay nada que no tenga esa característica. Por eso son tan innecesarios esos juicios que te dicen’ esto es malo o esto es bueno’. Todos tenemos esa capacidad, esa dualidad. A mí los moralismos me molestan mucho. La realidad es que uno es un ser lleno de contrastes, lleno de contradicciones e imperfecciones y desde ahí debemos vivir y relacionarnos”, concluyó.