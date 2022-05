Natalia Durán reveló cómo le contó a sus hijas que tenía cáncer

En 2021, Natalia Durán reveló que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, cambiando su mundo por completo y llevándola a pensar y a desempeñarse de manera diferente. Pero no solo afectó su vida, sino también la de sus seres queridos, confesando en una entrevista lo complicado que fue para ella contarle a sus hijas de su enfermedad.

Durante una entrevista en el programa ‘Se dice de mí’, la colombiana ahondó más en relación a su caso médico contando cómo recibió la noticia por primera vez, dejando ver lo difícil que fue para ella asimilar que no solo le habían diagnosticado síndrome de Asia, sino también cáncer de tiroides.

“Una mañana me llaman y me preguntan en una angustia muy grande que cómo estaba, y me dicen que los exámenes habían salido muy críticos. Yo no podía asimilar que tenía otra enfermedad y que ahora era cáncer”, reveló la actriz en la entrevista.

Sin embargo, confesó que uno de los grandes obstáculos que tuvo durante este proceso no solo involucró este padecimiento sino también comentarle a sus hijas sobre la enfermedad en cuestión, describiéndolo como un proceso “horrible”.

“Eso fue de una, les dije: ‘reúnanse, tengo malas noticias... tengo cáncer’, así fue la comunicación. Obviamente esto fue horrible, mi hija y todos desesperados, entonces cuando la vi así tan mal me ayudó a calmarme y decirle a Mía, mi otra hija, algo difícil porque ella tiene un apego fuertísimo hacia mí, igual que yo con mi mamá”, dijo Natalia Durán.

Las hijas de la actriz también fueron entrevistadas en el programa, confirmando la historia de su mamá y ahondando más en lo que fue este complicado proceso para ellas y el resto de su familia.

“Para mí eso fue desgarrador y eso no lo puedo explicar en palabras. A mí se me derrumbó todo, pensé lo peor y me dio un ataque de pánico. Para todos fue horrible, pero especialmente para mí. Sentí que mi corazón estaba destrozado”, dijo Mía, mientras que su hermana Nina reveló que a pesar que a ella también le afectó, decidió hacerse la fuerte por su familia.