El emotivo regalo que recibió Natalia Durán de un famoso artista colombiano

Desde hace algunos años, Natalia Durán ha mostrado su lado más espiritual en sus redes sociales, adoptando un estilo de vida más saludable. Evidentemente, sus seguidores han notado este cambio en la actriz, incluyendo un reconocido artista del país que no solo la ha elogiado por sus buenas vibras sino que también se hizo presente con un gran regalo para ella.

Así lo dejó saber a través de un video en su cuenta de Instagram, relatando que recibió un gran paquete en su casa de parte del artista plástico Kalee Guauta, junto a una dedicatoria y una emotiva carta. “Primero me llega una carta que me hizo llorar, ojalá se las pudiera mostrar”, dijo.

Seguidamente comentó parte de la historia del artista mientras procedía a abrir la gran caja: “Esto es de uno de los artistas colombianos que más amo, que más admiro. Imagínense que él se encerró durante siete meses aislado en una casa para poderse entregar a una introspección y un trabajo espiritual y plasmarlo en arte”.

Una vez abierto el paquete, Natalia Durán no pudo contener su emoción al ver que se trataba de una de sus pinturas, en específico una de las que hizo durante su largo retiro. “No, no, no. Es uno de los cuadros de su retiro, se llama ‘Comprensión’”, dijo la actriz emocionada.

La historia detrás del colorido cuadro

A través de una publicación en Instagram, Kalee Guauta etiquetó el usuario de Natalia Durán y procedió a explicar un poco sobre la composición y el significado de la obra de arte que le regaló a la actriz.

“Decidí crear algo que le haga justicia al don de comprender, de comprender lo poco común, de comprender lo mágico, de comprender lo que a veces nos cuesta creer y más aún se nos dificulta ver, de comprender lo que nos sorprende de un momento a otro sea bueno o malo, pero que sí o sí seguro tiene una gran enseñanza para nosotros, solo que debemos comprenderla”, explicó el artista.

También aprovechó para hacerle una tierna dedicatoria a la actriz: “Hoy esta obra le pertenece a quien ha comprendido mil y una cosas de la vida, a quien me enseña con su bondad y su amor, a quien admiro, valoro y quiero @nataduranv eres increíble y se que parte de ti vive en esta obra, gracias por existir por ser mi amiga y por comprender y enseñarnos hacerlo también”.