Sara Corrales anunció que su cuenta de Instagram fue hackeada

Sara Corrales suele compartir muchos momentos de su día a través de sus redes sociales, mostrándole a sus seguidores varios de sus proyectos, sus rutinas de ejercicio y una que otra ocurrencia divertida. Pero tal parece que no podrá estar tan activa como a ella le gustaría ya que reveló que una de sus cuentas de Instagram fue hackeada.

Así lo dio a conocer la modelo en una de sus historias de Instagram, comentando que su cuenta de tips en la famosa red social quedó comprometida a manos de extraños, comentándole a sus seguidores que cualquier comunicado que se emita en ese perfil no le pertenece a ella y advirtiéndoles que no caigan en ninguna estafa con su nombre.

“Me hackearon la cuenta de @saracorralestips así que por favor mucho cuidado mientras la recupero, porque por supuesto la voy a recuperar. No le pongan atención, no le transfieran dinero, ni paguen, ni nada por el estilo. Mucho cuidado”, dijo Sara Corrales en una historia.

La actriz también le comentó a sus seguidores que de momento estén atentos a sus publicaciones a través del perfil de Instagram oficial para saber del estatus de recuperación de su cuenta: “Yo les voy a anunciar en cuanto recupere la cuenta. Por ahora, una gente muy desocupada y con muy mal corazón hackeo mi cuenta, así que por favor, mucho cuidado”.

Instagram: @saracorrales

Otras cuentas que usa Sara Corrales

Si bien la cuenta principal de la actriz está verificada y es muy frecuentada por ella con varias historias y publicaciones, también tiene otras alternativas para mantenerse en contacto con sus seguidores y posicionar sus negocios alternativos alejados del mundo del modelaje y la actuación.

Y es que además de su cuenta de tips que fue hackeada, Corrales también suele dirigirse a sus fanáticos a través del perfil de su restaurante VIVO Live Food en donde figura en diversas historias y publicaciones. También suele desenvolverse de la misma manera en la cuenta de Apartamentos Delta donde promociona los inmuebles.