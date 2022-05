Sara Corrales recordó cuál fue su peor cita romántica

Sara Corrales no solo ha destacado por ser una gran actriz y por su atractiva figura, sino también por ser muy abierta con sus fans sobre aspectos más privados de su vida. Es por eso que la colombiana no tuvo inconvenientes en contar durante una entrevista cuál fue la peor cita romántica que ha tenido.

La actriz ha pasado un buen tiempo en México para grabar sus escenas en ‘El último rey’, donde interpreta a Patricia Rivera. Y aprovechando su estancia en tierras mexicanas, la emprendedora decidió hablar con Las Estrellas para contar varios detalles de su vida, no solo en lo que se refiere a su trabajo frente a las cámaras sino también de otros temas como el amor.

Puede leer: Sara Corrales advierte que su personaje en ‘El último rey’ será muy polémico

A propósito de esto, Sara Corrales ahondó sobre este tema relatando cuál fue su peor cita romántica, ubicando el suceso entre 2018 y 2019 y culpando a una de sus amigas por arreglarle un encuentro a ciegas con un chico. “Yo soy la peor para eso, la verdad es que no me siento cómoda, pero mi amiga insistió tanto que le dije ‘bueno, dale, hagámoslo’”, dijo la modelo.

Corrales confesó que en ese momento de su vida no se sentía a gusto estando en una relación, por lo que se sintió incómoda durante la mayor parte de la cita. “Desde que lo vi yo dije ‘pero qué hago aquí’”, recordó.

Lea también: Sara Corrales dice que no se puede volver fea

La actriz califica el encuentro como “un desastre” para ella, comentando que lo más probable es que también haya sido de la misma manera para el chico, ya que “fue muy amable y todo pero él iba en plan conocernos para ver si pasaba algo más y yo la verdad cero”.

Finalmente, Sara Corrales concluyó la historia comentando que este tipo de encuentros no son de su agrado, asegurando que evitará en el futuro involucrarse en otra cita a ciegas: “Ahí comprobé que no, definitivamente el tema de las citas a ciegas no van conmigo”.