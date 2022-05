Sara Corrales y su consejo a quienes desean un cuerpo perfecto sin esfuerzo

No hay dudas de que Sara Corrales, la estrella de la serie mexicana ‘El Último Rey’ tiene una de las figuras más impactantes de todo el mundo del espectáculo. Comúnmente se puede verla posando desde el gimnasio en el que ejercita.

Y es que la rutina de la actriz es muy intensa para poder verse como luce, e incluso ha compartido parte de su secreto para verse perfecta. Pero esta vez ha insistido en la importancia de cumplir con cada una de las metas puestas para poder conseguir el peso y el cuerpo deseado.

En su más reciente publicación en su red social de Instagram así lo dejó ver, en un seriado de imágenes en ropa deportiva, pero sobre con un poderoso mensaje para quienes quieren tirar la toalla o esperar resultados sin esfuerzo.

“Para verse así, hay que entrenar 🏋🏽‍♀️ así, no hay de otra, no insista buscando la pastilla milagrosa, el batido quema grasa, la faja reduce tallas, no señores”, escribió al pie de publicación.

Al tiempo que detalló cada uno de los sacrificios y procesos que se deben hacer para poder verse como lo deseen y en especial lo que se siente al conseguir parte de los resultados esperados.

“Eso hay que ir al gym a sudar la gota gorda, sufrir, aguantar el dolor, pelear con el entrenador o lo que quiera. Pero ayyyyyy que rico se siente verse y sentirse bien con los resultados, ¿verdad? 🤩🤩🤩 “, finalizó en su publicación Sara Corrales.

La rutina de hombros de Sara Corrales

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que hay que recordar el respectivo estiramiento antes y después de tu rutina. Y luego del calentamiento hacer unos 3 minutos de cuerda.

Comienza de pie con las piernas ligeramente flexionadas y con una mancuerna en cada mano. En esta posición y con los brazos ligeramente flexionados eleva ambos brazos al mismo tiempo, sin que los codos lleguen a superar nunca la altura de nuestros hombros y vuelves a la posición inicial controlando el movimiento y sin apoyar las mancuernas en los muslos.