Isabella Santiago responde a las críticas por su participación en MasterChef: “No soy como tú”

Como en cada edición de MasterChef Celebrity, los televidentes no tardan mucho en escoger a sus participantes favoritos y a los que tienen más posibilidad de ganar. Pero en la más reciente entrega ocurrió lo opuesto con Isabella Santiago, siendo el blanco de diversos comentarios negativos. Sin embargo, la modelo no se quedó callada y respondió algunos mensajes en una reciente publicación.

La actriz venezolana ha recibido diversos mensajes negativos en sus publicaciones de Instagram desde que comenzó la competencia, con varios de ellos haciendo referencia a la actitud “prepotente” y “creída” que ha desarrollado a lo largo del concurso, tanto con los otros participantes como con el mismo jurado de chefs experimentados.

Pero tal parece que Isabella Santiago se hartó de los comentarios negativos y decidió responderle a algunos usuarios de Instagram que le dejaron mensajes de repudio en su última publicación en la que aparece junto a su compañero de cocina Tatán Mejía mientras celebraban su ascenso al top 10 del concurso.

En un comentario, un usuario de la red social la critica por no ser sincera con Tatán al abrazarlo en la foto, mientras que en ocasiones anteriores no se había expresado muy bien de él, a lo que ella le contesta: “Al final como que no soy como tú”.

Instagram: @isabella.san

Seguidamente, el mismo usuario vuelve a provocar a Isabella Santiago, comentando que ella ganó gracias a Mejía y no por su propio mérito ya que lo único que hizo fue “modelar” y “criticar”. Ella no se quedó callada y volvió a responderle: “Ay Dios, como se ve que no logras ver más allá”.

Instagram: @isabella.san

Finalmente, la actriz se pronuncia discretamente en un comentario de un usuario de Instagram que le dice “Nada que ver con ese varoncilla”, haciendo referencia a que es una chica transgénero. Sin embargo, ella solo se limitó a dejarle un emoji de corazón mientras otros internautas se encargaron de criticarlo por su mensaje.