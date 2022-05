Carla Giraldo defendió a Isabella Santiago: “La tienen en un concepto que no es”

MasterChef ha creado todo tipo de situaciones tensas, no solo por lo que representa el concurso de cocina sino por las pequeñas riñas entre los participantes, los invitados e incluso el jurado. Sin embargo, varios seguidores del programa quedaron asombrados al ver que Carla Giraldo e Isabella Santiago, conocidas por su carácter complicado, no paracen tener una mala química entre ellas.

Y es que a pesar del poco apoyo que ambas han recibido en las redes sociales debido a su temperamento, tal parece que no se llevan del todo mal como muchos creerían puesto que la anterior ganadora del concurso salió en defensa de la modelo a pesar de la pequeño encuentro entre ambas hace algunas semanas.

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, la actriz aprovechó para hacer diversos comentarios sobre el último episodio de MasterChef, además de responder algunas preguntas que le dejaron sus seguidores, entre ellas cuál era su opinión sobre Isabella Santiago.

“Pues yo me vi un capítulo donde Jorge [Rausch] la regañó duró, fuerte, y donde ella le seguía contestando. Y yo decía: ‘Dios mío por favor, cállate Isabella, cállate Isabella”, dijo Carla Giraldo. “Pero ella es una buena persona, creo que la tienen en un concepto que no es”.

La actriz demostró su carácter en la cocina de MasterChef

A pesar que Carla Giraldo salió en su defensa, ella e Isabella Santiago tuvieron un reciente choque en la cocina de MasterChef cuando la ganadora anterior estuvo como invitada.

Si bien la modelo no dudó en atacar a la actriz para delimitar su territorio con la frase “cuidadito Carla que tu temporada ya pasó y ahora la que tira veneno aquí soy yo”, Giraldo no cayó en provocaciones y solo se refirió a ella diciéndole que una gran falla que tenía era que no sabía decir las cosas. Esto causó mucho asombro entre los televidentes ya que por la actitud de Carla esperaban que hubiera algún tipo de riña.