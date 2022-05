“Usar a un hijo para generar lástima”: Critican a Marcela Reyes por revelar esto tan privado del pequeño

El nombre de Marcela de guaracha sobresalió en el 2019 cuando su video se hizo viral pateando una puerta del hotel, ya que Dj Exotic, quien era su pareja del momento, le estaba siendo infiel con una de sus amigas más cercanas. En el momento, la artista se llenó de una rabia que la cegó y empezó a decir groserías mientras que con sus tacones empujaba la puerta.

Lea también: Daniela Legarda confesó cómo superó la muerte de su hermano

El momento se tornó gracioso cuando el celador del edificio apareció en cámara y no podía hacer nada, ya que no sabía como manejar la situación. Fue precisamente esta situación la que la llevo a ser reconocida en sus redes sociales y luego sobresalir por su trabajo en la industria de la música. De lo que se supo de esa ocasión es que obviamente la pareja se dejó, dejando atrás una larga relación y un pequeño bebé llamado Valentino.

El bebé ya tiene cuatro años y se van volviendo un poco más curiosos con todo, así que no se sabe cómo exactamente, el niño cogió un celular y busco el video de su mama en youtube, viendo como ella le pegaba a la puerta y mandaba groserías. Pero lo peor del cuento, es que el niño recreó la escena en su colegio golpeando una puerta.

Lea también: Epa Colombia le gastó una cirugía plástica a su novia Karol Samantha

El momento fue grabado y la artista lo compartió en redes sociales, confesando que ahora no sabía que hacer o cómo manejar el tema, ya que considera que Valentino aun no tiene la edad suficiente para entender por qué ella estaba actuando de esa forma. A pesar de que ella dudo en revelar el tema en redes sociales, lo terminó haciendo y la terminaron sacrificando “Se nota que ese bebé no encontró el video sólo, a menos que la nana que estaba con el se lo haya puesto, se nota que estaba esperando prender la cámara para que el dijera lo que dijo” “Si eres de esas madres modernas que le das tablet o celular a tus hijo, que sea con supervisión. Porque hay mucha información peligrosa para niños”