Daniela Legarda confesó cómo superó la muerte de su hermano

El 2019 se impregnó de tristeza cuando la noticia trágica de la muerte de Fabio Legarda se conoció. El 7 de febrero, cuando el creador de contenido estaba realizando unas vueltas en la mañana, estaba reclamando su cédula ya que se le había perdido y a pesar de que Luisa Fernanda W, quién era su pareja en ese momento, le dijo que fuera otro día, él simplemente afirmó que no se demoraba mucho y ya volvía.

Lea también: Epa Colombia le gastó una cirugía plástica a su novia Karol Samantha

Sin embargo, el creador de contenido jamás llegó, pues una bala perdida lo impactó quitándole la vida. El cantante llegó al hospital aun con signos vitales, pero lastimosamente no sobrevivió. El momento se volvió el peor momento para toda la familia, su mamá coincidencialmente estaba en Colombia ya que vive en el exterior, su tío trabajaba en el hospital y su hermana también estaba presente.

Debido a la muerte del cantante, se realizó un gran evento en Medellín, en donde no solo asistieron las personas más cercanas, sino que incluso fue transmitido. Han pasado ya tres años del acontecimiento y por supuesto es un dolor que jamás pasará, sobre todo para las hermanas, quienes eran tremendamente cercanas a él.

Lea también: Criticaron a Aída Morales de MasterChef por pasar al Top 10

Por eso mismo a través de las redes sociales le han preguntado cómo logró superar la muerte de él, a lo que ella contestó

“Nunca lo superas, es algo que tienes que aprender a vivir con el duelo. Yo siempre pienso en mi hermano. Nunca hay un momento en mi vida que no. Yo le hablo todos los días y se que el esta conmigo. Solo no en este plano físico. El es mi inspiración en todo lo que hago. El es todo lo hermoso que veo alrededor mío. Es difícil explicar a alguien que no lo ha vivido”

Por lo que deja ver Daniela, sigue siendo un tema demasiado delicado en su vida.